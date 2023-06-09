В Салехарде с 9 по 11 июня перекроют дорогу на Чубынина ради этнофестиваля

Фото: пресс-служба администрации Салехарда.

В Салехарде с 9 по 11 июня перекроют несколько улиц из-за этнофестиваля «Душа тундра». В связи с этим будет организовано перекрытие проезжей части, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, 9 июня с 19:00 до 21:30, а также 10 июня с 16:00 до 17:30 закроют улицу Чубынина для всех видов транспортных средств, от Республики до Совхозной.

— Будьте внимательны при планировании маршрута. Но лучше поддержите участников и приходите на этнофестиваль. Будет ярко, колоритно, по-ямальски, как мы любим, —уточнили в пресс-службе администрации Салехарда.

Ранее мы рассказывали, как Салехард готовится к празднованию этнофестиваля «Душа тундры».