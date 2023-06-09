Пожары на Ямале: последние новости на 9 июня 2023 года

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Ямальские пожарные продолжают бороться с лесными возгораниями. За прошедшие сутки ситуация значительно улучшилась: если 7 июня в округе горели 173 гектара леса, то 8 июня уже лишь10 гектаров. Пламя бушует на территории Красноселькупского района - один локализованный очаг.

Но, несмотря на благоприятную картину, власти так и не сняли решение ограничить пребывание людей и въезд транспорта на территорию Толькинского и Раттинского участковых лесничеств до 27 июня. Во первых, данная мера снизить вероятность возгораний по вине человека, а во-вторых, позволит избежать несчастных случаев с участием любителей лесных прогулок, так как пожар всегда развиваются стихийно и непредсказуемо.

Также с 7 по 27 июня усилился мониторинг лесных участков. Патрули будут не только выявлять пожары, но и ловить нарушителей.

Напоминаем, что пожароопасный сезон в округе действует до 1 октября, а особый противопожарный режим до 1 сентября. В этот период гражданам запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы, также нельзя разбрасывать горящие спички, окурки и стеклянные тары.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 9 июня, подготовленным МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания в Надымском, Приуральском и Шурышкарском районах.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 18 возгораний на площади 820,98 гектара, что намного больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было зафиксировано 14 пожаров общей площадью 42,97 гектара.

Добавим, что в случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).