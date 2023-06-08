Все больше ямальцев оформляют налоговый вычет по ипотеке онлайн

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С начала года каждый десятый ипотечный заемщик в УрФо, в том числе и жители Ямала, оформили налоговый вычет онлайн. Около 9 тысяч человек воспользовались для этого сервисом ВТБ Онлайн, а это более 10% от числа ипотечных заемщиков банка в округе.

Так, на Ямале за помощью к цифровому помощнику обратились 13% получателей жилищных кредитов банка. В Свердловской и Челябинской областях имущественный вычет оформили онлайн по 11% ипотечных клиентов, эти же регионы лидируют и по числу пользователей услуги в округе. По 10% составляет аналогичный показатель в Тюменской и Курганской областях.

При этом людям не требуется заполнять форму 3-НДФЛ и подавать ее в налоговую инспекцию, собирать документы и посещать отделения ФНС. Оформить процедуру можно было прямо из дома, сидя на диване.