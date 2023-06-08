Ямал организовал для детей из Белгородской области отдых на побережье Черного моря Фото: Вера Зенина

Ямал организовал для детей из Белгородской области летний отдых. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

Ямал, как и вся Россия, с тревогой следит за обстановкой в приграничных районах Белгородской области. Вижу в личных сообщениях беспокойство северян о местных жителях, особенно о детях. Мы нашли возможность отправить на отдых вместе с ямальскими ребятами и 450 детей из Шебекино, Грайворона, Валуйского и других районов.

Дети отправятся в оздоровительные лагеря на побережье Черного моря, где для них проведут насыщенную программу. Всего будет организовано три смены с июня по октябрь.

Кстати, дети Волновахи, как и в прошлом году, тоже поедут набираться сил на море.

- Уверен, дети отвлекутся от происходящего дома, полезно проведут лето и найдут новых друзей. А главное - будут в безопасности, - подчеркнул глава региона.