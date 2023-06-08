В Салехарде сотрудников ДПС наградили медалями за спасение людей из огня

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Салехарде экипаж дорожно-патрульной службы наградили за спасение людей из огня. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, речь идет о старшем лейтенанте Мансуре Тудина и лейтенанте Юрие Нурове. Патрулируя улицы в районе Ангальского мыса 5 марта, они заметил клубы дыма и незамедлительно направились к месту пожара.

- Оценив опасность ситуации, госавтоинспекторы стали будить жильцов и спешно эвакуировать их из задымленного помещения. Это были две семьи из 9 человек, в том числе трое детей, - рассказали в ведомстве.

Одновременно с этим полицейские помогли жильцам перепарковать автомобили из близстоящих гаражей, на которые впоследствии перебросился огонь.

Как итог - поступок экипажа ДПС отметили высокой наградой. Губернатор Дмитрий Артюхов вручил сотрудникам полиции медали «За мужество и самоотверженность».