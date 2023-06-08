Нефтепроводчики в рамках плановых учений ликвидировали условный пожар в резервуарном парке

Фото: «Транснефть – Сибирь»

«Транснефть – Сибирь» провела плановое пожарно-тактическое учение на ЛПДС «Нижневартовская» в ХМАО-Югре. В ходе тренировки работники станции совместно с подразделениями МЧС России ликвидировали условный пожар в резервуарном парке.

По сценарию от попадания молнии в резервуар произошел «взрыв с возгоранием нефти», автоматическая система пожаротушения и система водяного охлаждения «горящего» резервуара вышла из строя. После поступления сигнала технологические процессы были «остановлены».

С территории объекта незамедлительно эвакуировали работников станции, не задействованных в тушении, и сотрудников подрядных организаций. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, был развернут оперативный штаб. После проведения разведки и оценки обстановки бойцы пожарной охраны сосредоточились на тушении «горящего» резервуара, подготовке и проведении пенной атаки.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Тушение условного пожара производилось посредством условной подачи пены низкой кратности внутрь резервуара методом подслойного пожаротушения. Применялся специальный пожарный пеноподъёмник с вылетом стрелы 37 метров.

В тренировке участвовали 58 человек, использовано 12 единиц основной и специальной пожарной техники. Члены наблюдательной комиссии положительно оценили эффективность и готовность персонала, отметили слаженность и высокий уровень взаимодействия в условиях нештатной ситуации. Отметим, что основная задача по локализации и ликвидации пожара была решена в нормативные сроки.