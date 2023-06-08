Сельхозкомплекс «Ноябрьский» начнет выпускать твердое мороженое в креманках

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Сельхозкомплекс «Ноябрьский» порадует горожан еще одной новинкой - твердым мороженым в креманках. Производство запустят в ближайшее время.

При этом предприятие не снизило долю выпуска сыров и изготовило с начала года уже более тонны данного продукта. Это сорта грюйер, сулугуни, халлуми, качотта, чечил, буррата, моцарелла, качоковалло, «Ноябрьский», «Российский», «Мраморный» и другие - всего 27 наименований.

Сейчас на созревании находится пробная партия сыра Белпер Кнолле - одного из самых молодых сортов в мире, обладающего пикантным вкусом. На прилавки магазинов он поступит осенью.

А одна из последних новинок, которую уже можно пробовать, - экзотический сыр «Черный лимон». Благодаря цедре лимона он обладает свежим вкусом, а черный цвет получен за счет специального пищевого красителя - чернил каракатицы.

Кроме того, в 2022 году предприятие запустило производство ложковых йогуртов с черничным, клубничным и вишневым вкусами. Они, кстати, есть в меню воспитанников детских садов.