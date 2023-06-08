Фото: администрация Губкинского

Житель Губкинского Роман Кениг погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Роман с честью и доблестью выполнил свой воинский долг. Он был верен присяге и нашей Родине. Служил в звании сержанта и в должности заместителя командира взвода. Глава города Андрей Гаранин и все его жители выражают глубокие соболезнования родственниками и близким бойца. Память о герое, защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Романа похоронят в Алтайском крае. Там на его могилу возложат венок от жителей Губкинского.

Напоминаем, что 5 июня в городе просились с Никитой Ярковым, также погибшим в ходе спецоперации.