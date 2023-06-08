В Салехарде начался ремонт дорог на улицах Чкалова, Маяковского и Королева

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде стартовал сезон активных дорожных работ. Как сообщили в городской администрации, всего будет отремонтировано более 7,5 километра. При этом уже есть один обновленный объект - полотно по улице Героев пожарных.

Сегодня дорожная техника работает на следующих участках:

- улица Чкалова (вблизи школы №6);

- улица Маяковского (дорога от территории бывшего городского рынка за магазином «Пятерочка»);

- улица Королева (в районе здания бывшего КБО).

Здесь будет уложено новое дорожное полотно, обустроят тротуары и заменят бордюр с обеих сторон дороги.

Фото: администрация Салехарда

Также в планах на это лето:

- проезд по улице Матросова;

- улица Пушкина;

- улица Ленина (от пересечения с улицей Сенькина и до рыбозавода);

- проезд между домами №76 и №78 по улице Республики;

- проезд от домов №5 и №7 по улице Зои Космодемьянской (до дома №76 по улие Республики);

- проезд с выездом на автодорогу во дворе дома №17 по улице Комсомольская;

- проезды и стоянки вокруг рынка «Дары Ямала».