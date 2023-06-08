В Салехарде начался ремонт дорог на улицах Чкалова, Маяковского и Королева

Фото: администрация Салехарда
В Салехарде стартовал сезон активных дорожных работ. Как сообщили в городской администрации, всего будет отремонтировано более 7,5 километра. При этом уже есть один обновленный объект - полотно по улице Героев пожарных.
Сегодня дорожная техника работает на следующих участках:
- улица Чкалова (вблизи школы №6);
- улица Маяковского (дорога от территории бывшего городского рынка за магазином «Пятерочка»);
- улица Королева (в районе здания бывшего КБО).
Здесь будет уложено новое дорожное полотно, обустроят тротуары и заменят бордюр с обеих сторон дороги.
Фото: администрация Салехарда
Также в планах на это лето:
- проезд по улице Матросова;
- улица Пушкина;
- улица Ленина (от пересечения с улицей Сенькина и до рыбозавода);
- проезд между домами №76 и №78 по улице Республики;
- проезд от домов №5 и №7 по улице Зои Космодемьянской (до дома №76 по улие Республики);
- проезд с выездом на автодорогу во дворе дома №17 по улице Комсомольская;
- проезды и стоянки вокруг рынка «Дары Ямала».