В Красноселькупском районе выбирают названия для новых сыров

Фото: администрация Красноселькупского района

В Красноселькупском районе агрофирма «Приполярная» готовится представить жителям свой новый продукт - сыр. Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, на данный момент планируется запустить производство трех видов - «Мраморного», «Качотты» и «Российского».

Также власти предложили жителям поучаствовать в выборе названия продукта. Ведь, по их мнению, сыр местного приготовления должен иметь особое название, которое будет ассоциироваться именно с Красноселькупским районом.

Для этого надо перейти на портал «Живем на Севере», затем в раздел «Обсуждения» и предложить свои идеи наименования вышеуказанных сыров.

Напоминаем, что прошлым летом в агрофирме собрали первый урожай овощей.