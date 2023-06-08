Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 7:43

В Красноселькупском районе выбирают названия для новых сыров

В скором времени их представят жителям
Марина Прохорова
Фото: администрация Красноселькупского района

Фото: администрация Красноселькупского района

В Красноселькупском районе агрофирма «Приполярная» готовится представить жителям свой новый продукт - сыр. Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, на данный момент планируется запустить производство трех видов - «Мраморного», «Качотты» и «Российского».

Также власти предложили жителям поучаствовать в выборе названия продукта. Ведь, по их мнению, сыр местного приготовления должен иметь особое название, которое будет ассоциироваться именно с Красноселькупским районом.

Для этого надо перейти на портал «Живем на Севере», затем в раздел «Обсуждения» и предложить свои идеи наименования вышеуказанных сыров.

Напоминаем, что прошлым летом в агрофирме собрали первый урожай овощей.