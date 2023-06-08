В Ноябрьске и Новом Уренгое открыли современные отделения «Почты России»

Фото: департамент информационных технологий и связи ЯНАО

В Ноябрьске и Новом Уренгое открыли современных отделения «Почты России». Об этом сообщили в региональном департаменте информационных технологий и связи.

- Обновили фасады, провели косметический ремонт, установили новую мебель и современное технологическое оборудование, расширили клиентскую зону. Также отделения сделали доступными для маломобильных людей - теперь они полностью соответствуют требованиям «безбарьерной среды». Для этого входные группы оборудовали пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, на входе закрепили таблички с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля, увеличили ширину дверных проемов, - рассказали в ведомстве.

Фото: департамент информационных технологий и связи ЯНАО

Отметим, что в Новом Уренгое отделения открылись в отдаленных микрорайонах - Мирный и Лимбяяха.

График работы почтовых отделений можно посмотреть по ссылке.