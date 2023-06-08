В Красноселькупском районе продолжают тушить лесной пожар

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале природные пожары начали сбавлять обороты. Если 7 июня в округе горели 173 гектара леса, то сегодня всего лишь 10 гектаров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- На данный момент в округе действует один локализованный природный пожар в Красноселькупском районе, - уточнили в ведомстве.

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямая линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).

Напоминаем, что с 26 мая в округе действует особый противопожарный режим, который подразумевает ряд ограничений. Жителям нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также проводить пожароопасные и огневые работы - сельскохозяйственные палы, сжигание стерни, пожнивных и порубочных остатков.