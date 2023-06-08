Мошенница из Брянска оставила двух ямальцев без денег и отдыха в Турции

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Сразу два жителя Аксарки стали жертвой мошенницы из Брянска. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, северяне хотели купить путевки в Турцию, но остались и без отдыха, и без денег.

Злоумышленницей оказалась директор ООО «География». Завязав в интернете переписку с аксарковцами и предложив помочь им оформить путевки, женщина уже знала, что кинет их на деньги.

- Заключив договора, она заведомо не собиралась исполнять их условия. Полученную от граждан сумму в размере более 250 тысяч рублей женщина не перечислила туроператору и заявок на бронирование не направляла, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, несмотря на ликвидацию своего юрлица, она заключила еще два договора о продаже турпутевок на сумму более 170 тысяч рублей, которые также не собиралась исполнять.

В итоге суд Приуральского района признал женщину виновной по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил ее к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.