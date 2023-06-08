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НовостиОбщество8 июня 2023 5:54

Надымские школьники и студенты смогут бесплатно ездить в автобусах

Нововведение вступит в силу с 1 июля
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Власти Надыма решили порадовать юных горожан и сделали для них бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Нововведение вступит в силу с 1 июля. Получить транспортную карту могут учащиеся школ и колледжа, - прокомментировали в ведомстве.

Для этого в АТП нужно принести следующие документы:

- заявление о выдаче карты;

- паспорт ребенка (если исполнилось 14) или паспорт законного представителя, свидетельство о рождении ребенка (для тех, кому нет 14);

- документ, подтверждающий обучение в образовательной организации;

- согласие на обработку персональных данных.

Кстати, аналогичная льгота уже действует для детей военнослужащих, участвующих в СВО.