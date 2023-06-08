Члены правительство Ямала перечислят свою месячную зарплату на нужды бойцов СВО

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов и члены окружного правительства перечислят свою месячную зарплату в поддержку ямальских военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об этом глава региона сообщил во время вручения солдатам и местным жителям госнаград в преддверии Дня России.

- У Ямала огромное прошлое, отличные результаты в настоящем, многие из которых мы достигли при вашем непосредственном участии, и еще большие перспективы в будущем. Каждый день вы подаете пример всем окружающим, делая нашу страну и округ сильнее и лучше, двигая их вперед. Кто-то рядом с учеником, кто-то рядом с пациентом, кто-то за штурвалом самолета, кто-то с оружием в руках. Искренне хочу поблагодарить всех за ваш труд - подавая молодому поколению такие примеры, мы справимся со всеми нашими задачами. Наше Отечество сейчас переживает непростые дни и единственный ответ на вызовы, которые стоят перед нами - быть преданными своей стране и своему делу. Отдельная и искренняя благодарность нашим участникам специальной военной операции за их ратное служение, за воинский долг, который вы отдаете нашей стране, - сказал управленец.

Также Дмитрий Артюхов провел с военнослужащими неформальную встречу. Говорили о поддержке, которую округ оказывает участникам СВО и их семьям, о том, насколько обеспечены ямальские бойцы на линии соприкосновения, потребностях в дополнительном снаряжении.

Кроме того, глава региона рассказал о работе регионального филиала госфонда «Защитники Отечества», который начал работать с 1 июня в Салехарде, и о том, какую помощь там могут оказать вернувшимся домой солдатам.