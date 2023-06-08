В Новом Уренгое двое юношей попались на распространении наркотиков

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении двух юношей, обвиняемых в распространении наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, северян задержали в мае 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- При личном досмотре полицейские обнаружили наркотик в крупном размере. Другая часть запрещенного вещества, предназначенного для сбыта новоуренгойцам, уже были расфасована и разложена по 32 тайникам, - прокомментировали в ведомстве.

Позже правоохранители выяснили, что наркотики юношам передал куратор, с которым они поддерживали связь через интернет.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и остальных причастных к нему лиц.

Что касается парней, они обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).