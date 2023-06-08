Ямальские аграрии начали высаживать картофель

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Ямальские аграрии приступили к посадке картофеля. В этом году под культуру выделено 32 гектара полей.

Так, предприятие «Ямальский картофель» уже вовсю приступило к работе на салехардских полях. Специалисты будут выращивать ранние столовые сорта Гала и Легенда, семена для которых были закупленных в специализированном семеноводческом хозяйстве Свердловской области. К осени работники планируют собрать с 14 гектаров до 200 тонн урожая.

- Для повышения урожайности мы используем только качественные семена. Впервые в этом году будем садить новый сорт картофеля- Легенда. Это скороспелый сорт, плоды которого начинают созревать спустя 50-60 суток с момента посадки, - рассказал директор ООО «Ямальский картофель» Дамир Шарипов.

Также к посадке картофеля в окружной столице приступил индивидуальный предприниматель Александр Дангаев. Земельный участок, который возделывает фермер, составляет 1,9 гектара и находится в окрестностях города. По предварительным расчетам, урожайность составит до 20 тонн картофеля.

Кроме того, возделывают поля в этом году крестьянское (фермерское) хозяйство Александра Бородина в Надымском районе, агрофирмы «Приполярная» и «Толькинская» в Красноселькупском районе и муниципальное сельхозпредприятие «Мужевское» в Шурышкарском районе. Через три месяца они планируют вырастить порядка 400 тонн картофеля.