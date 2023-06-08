В преддверии Дня России жителям Ямала вручил боевые и трудовые награды

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

В преддверии Дня России губернатор Дмитрий Артюхов вручил госнаграды ямальцам, которые своим трудом, смелостью и активной позицией развивают регион, делают лучше страну. С особой гордостью он отметил бойцов Ямала, героически выполнивших свой воинский долг в зоне спецоперации.

Так, по указу президента орденом Мужества награжден новоуренгоец Валерий Колодко, который одним из первых пошел добровольцем на СВО. При выполнении боевой задачи Валерий предотвратил внезапное нападение противника, вызвав огонь на себя, и спас сослуживцев.

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

- Настоящий северянин. Четыре дочки могут гордиться папой. Гордится и весь Ямал, - отметил глава региона.

Также губернатор поговорил с бойцами о службе и поддержке, которую округ может оказать в дополнение к уже имеющейся.

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

- Договорились, что ветераны активно включатся в работу с молодежью и станут консультировать наших социальных координаторов, которые сейчас курируют помощь военнослужащим и их семьям, - подытожил Дмитрий Артюхов.