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НовостиПроисшествия8 июня 2023 0:00

На Ямале 8 июня 2023 года заметно похолодает и пройдет дождь

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 8 июня 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 8 июня

Погода на Ямале на 8 июня

Фото: Вера Зенина

В четверг, 8 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, по западу без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, при натекании облачности +11...+16. Днем +9...+14 градусов, местами +15...+20.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +5 градусов, днем +10. Ветер 7-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО