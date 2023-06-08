На Ямале 8 июня 2023 года заметно похолодает и пройдет дождь

Погода на Ямале на 8 июня Фото: Вера Зенина

В четверг, 8 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, по западу без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, при натекании облачности +11...+16. Днем +9...+14 градусов, местами +15...+20.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +5 градусов, днем +10. Ветер 7-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: