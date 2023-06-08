Пожары на Ямале: последние новости на 8 июня 2023 года

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На Ямале серьезно обострилась ситуация с лесными пожарами. Если 6 июня в округе горели 7,7 гектара леса, то 7 июня площадь, охваченная огнем, возросла до 173 гектаров - четыре очага возгорания. Пламя бушует на территории Пуровского и Красноселькупского районов, причем больше всего досталось последнему.

Из-за этого власти приняли решение ограничить пребывание людей и въезд транспорта на территорию Толькинского и Раттинского участковых лесничеств с 7 по 27 июня. Во первых, данная мера снизить вероятность возгораний по вине человека, а во-вторых, позволит избежать несчастных случаев с участием любителей лесных прогулок, так как пожар всегда развиваются стихийно и непредсказуемо.

Также в указанный период усилится мониторинг лесных участков. Патрули будут не только выявлять пожары, но и ловить нарушителей.

Напоминаем, что пожароопасный сезон в округе действует до 1 октября, а особый противопожарный режим до 1 сентября. В этот период гражданам запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы, также нельзя разбрасывать горящие спички, окурки и стеклянные тары.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 8 июня, подготовленным МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания в Надымском и Приуральском районах.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 17 возгораний на площади 726,68 гектара, что намного больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было зафиксировано 13 пожаров общей площадью 42,95 гектара.

Добавим, что случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).