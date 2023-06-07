На Ямале лучшим ученикам психолого-педагогических классов выдали сертификаты на обучение в вузах

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале двенадцати лучшим ученикам психолого-педагогических классов из Салехарда, Аксарки, Белоярска и Мужей выдали сертификаты на целевое обучение. С их помощью они смогут поступить в любой педагогический вуз страны.

Торжественное вручение прошло в Салехарде на «Ямальском педагогическом часе», где встретились ребята из педклассов, руководители школ, родители и представители ведущих педвузов страны.

В ближайшее время сертификаты на целевое обучение вручат еще 29 школьникам, желающим получить педагогическую профессию.

- В регионе уделяется большое внимание подготовке будущих педагогов. Здорово, что первые выпускники классов психолого-педагогической направленности оканчивают школу и поступают в вузы в Год педагога и наставника, в Год знаний на Ямале. Это еще раз подчеркивает, что авторитет педагогической профессии растет и набирает обороты, - отметила призер конкурса «Учитель года России - 2022», учитель английского языка ноябрьской Гимназии № 1 Зильфира Батырова.

Проект по открытию педагогических классов стартовал в регионе в сентябре 2021 года. Изначально планировалось, что в нем будут участвовать ребята из 10-11 классах, но в этом учебном году к нему присоединились и 9-классники, которые планируют после школ поступать в колледжи.