Власти Салехарда раздадут гранты владельцам некрасивых магазинов

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Власти Салехарда намерены привести городские магазины к единому эстетическому облику. Об этом в своем докладе сообщил глава города Алексей Титовский.

По его словам, работы в этом направлении ведутся с 2021 года, на данный момент в обновлении нуждаются 9 из 33 нестационарных объектов. При этом выдумывать предпринимателям ничего не нужно, для них уже разработаны эскизные проекты, которые закреплены в правилах благоустройства, но выполнять требования владельцы точек не торопятся.

- При этом проблемными остаются и стационарные торговые объекты, размещенные вдоль центральных улиц. Существуют юридические сложности, связанные с возможностью обязать предпринимателей привести фасады таких зданий в соответствие с требованиями. И в целом не хотелось бы вступать с предпринимательским сообществом в судебные тяжбы, - отметил управленец.

В связи с этим власти решили предоставить предпринимателя грантовую помощь для приведение фасадов в надлежащий вид.