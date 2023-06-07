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Количество авиарейсов из Нового Уренгоя в Казань увеличилось до двух в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе городского аэропорта.
- В весенне-летний период в дополнение к рейсу, выполняемому авиакомпанией UVT Aero, появился прямой рейс Red Wings, - прокомментировали в воздушной гавани.
Вылеты самолетов Red Wings в главный город Татарстана будут происходить по средам в 11:10. Перевозить пассажиров предстоит самолету Sukhoi Superjet 100. Время в пути - 3 часа.
Авиакомпания UVT Aero продолжит летать в Казань по вторникам в 10:10. Рейсы выполняются на воздушных судах Bombardier CRJ-200.
Продажа билетов на регулярные рейсы открыта на весь летний сезон. Приобрести их можно на сайтах перевозчиков и в авиакассах городов.