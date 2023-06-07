В Ноябрьске ремонтируют подростковый клуб, библиотеку и два детсада

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске идет капремонт сразу несколько соцобъектов. Как сообщили в городской администрации, все работы находятся на контроле главы Алексея Романова.

Так, уже этим летом откроется подростковый клуб «Квартал». Оформят его в таком же стиле, как и новый подростково-молодежный клуб «Пространство».

Фото: администрация Ноябрьска

Идет ремонт и в детской библиотеке. После его завершения это будет не просто помещение с книгами, а современный интеллектуально-образовательный центр. Сейчас рабочие выполняют отделку стен и выкладывают кафельную плитку, начато строительство крыльца. Планируется, что принять первых посетителей обновленная библиотека сможет уже в сентябре.

Также преобразятся детские сады «Снегурочка» и «Надежда». В них будут современные и уютные помещения, на первом этаже - теплый пол, а фасады станут яркими и заметными для любых глаз. На данный момент рабочие начинают покраску стен.