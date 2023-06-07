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Губкинская городская больница осталась без итальянского оборудования. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, это связано с расторжением контракта, исполнение которого повлекло бы незаконную трату бюджетных средств.

В августе 2022 медучреждение провело аукцион для заключения госконтракта на поставку медицинских изделий (комплекса аппаратного обеззараживания медицинских отходов). Участие в нем приняли три юрлица, победителем признали общество, предложившее наименьшую цену - более 7 миллионов рублей.

- Производителем обеззараживателя является Италия. Окончательная цена государственного или муниципального контракта, предложенная поставщиком иностранного оборудования, страной происхождения которого не являются государства - члены Евразийского экономического союза, подлежит снижению на 15%. Выполнение данных требований больницей не обеспечено, в связи с чем цена заключенного контракта превышена на более чем миллион рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим окружная прокуратура оспорила контракт в арбитражном суде и признала сделку недействительной.