Более 100 километров труб подготовят к следующему отопительному сезону в Салехарде

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершился отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Обычно отопительный сезон в городе заканчивался15 июня, но поскольку этим летом температура воздуха выше, нежели в прошлые года, батареи в домах горожан отключили раньше. А это значит, что у города будет больше времени на подготовку к следующему отопительному сезону, - рассказал главный инженер «Салехардэнерго» Евгений Федотов.

Сразу после остановки котельных энергетики приступили к ремонту тепловых сетей. Также им предстоит провести ревизию более 100 километров труб.

Старт нового отопительного сезона в Салехарде запланирован на 1 сентября. Как и всегда, в первую очередь отопление подадут в школы, детские сады и больницы.