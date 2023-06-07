На Ямале осудили наркоторговку, приехавшую из Санкт-Петербурга

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На Ямале осудили женщину-наркоторговку, приехавшую в Тарко-Сале из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- В ходе личного досмотра у задержанной нашли 37 свертков с наркотическим веществом. Другая часть, предназначенная для сбыта, обнаружена в арендованном ею на территории города жилище, - прокомментировали в ведомстве.

Далее женщину заключили под стражу и завели на нее уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). А недавно суд признал ее виновной и отправил в колонию общего режима на шесть лет.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Лабытнанги приехал в окружную столицу с наркотиками и попался полицейским.