Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе начал работу социальный координатор фонда «Защитники Отечества», созданного по указу президента. Ответственную должность заняла Вера Конева, сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

Социальные координаторы призваны в помощь военнослужащим, вернувшимся из зоны проведения СВО, и их близким. Вера Васильевна будет консультировать всех желающих по вопросам соцподдержки, помогать в решении бытовых проблем и других вопросов, а еще поддерживать психологически, если это потребуется.

Офис расположен в Мужах на улице Уральская, д. 14а. Он открыт в будние дни с 9.00 до 18.00.

Напоминаем, что региональный филиал фонда находится в Салехарде по улице Республики, д. 73.