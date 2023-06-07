В одном из скверов Тарко-Сале появятся сухие фонтаны и качели

Фото: администрация Пуровского района

Власти Пуровского района показали, как преобразится сквер «Юбилейный» в следующем году. Напоминаем, что именно этот объект поддержало большинство жителей в ходе голосования за проекты благоустройства.

- Здесь появятся сухие фонтаны, качели, современные фотозоны и арт-объекты. Зимой планируют построить ледовый городок и поставить елку, - сообщили в мэрии.

Фото: администрация Пуровского района

Всего в голосовании участвовало 52 ямальских проекта, из которых выбрали всего лишь 15. Их реализуют в 2024 году.

- С каждым годом количество участников голосования только растет. Людям важно, чтобы появлялись новые благоустроенные точки притяжения, чтобы их города и поселки развивались. Неравнодушное отношение к тому, что нас окружает - это то, чему мы должны учить наших детей в первую очередь, - отметил заместитель директор департамента строительства и жилищной политики Ямала Александр Подорога.