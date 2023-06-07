Фото: Иван Сакал, соцсети

В Приуральском районе заработали трудовые отряды главы. Это объединения несовершеннолетних школьников, которым предстоит совместно потрудиться летом, рассказал глава муниципалитета Иван Сакал.

На базе школ в Аксарке, Белоярске, Катравоже и Харсаиме пройдут три смены. В первую работой обеспечат 79 ребят, всего же за летний период трудоустроят 243 ребенка.

На протяжении трех недель юные северяне будут работать в музее, архиве, библиотеке, школе, в детском саду и пришкольном лагере. За это время они получат навык работы с документами, будут помогать в уборке и благоустройстве территории.

- Многие ребята этим летом получат свой первый трудовой опыт. Хочу пожелать им успехов и плодотворной работы. Пусть каждый рабочий день станет увлекательным и познавательным, - сказал управленец.