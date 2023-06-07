Глава Салехарда рассказал, как преобразится набережная реки Полябта

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал, как преобразится набережная реки Полябта в следующем году. Напоминаем, что именно этот объект выбрали горожане в ходе голосования за проекты благоустройства.

- Места много. Территория будет облагорожена пешеходными тропинками и велодорожками, беседками и скамейками, новым освещением. Здорово, что вы неравнодушны к нашему городу и стремитесь сделать его красивым и уютным, - обратился к жителям градоначальник.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

На втором месте расположился проект обустройства детской игровой площадки в СНТ «Север». И хоть он не стал победителем, воплотиться в жизнь вполне может.

- Вижу, какой запрос у жителей на создание общественной территории. Постараемся включить ее в перечень для реализации в следующем году, - добавил Алексей Титовский.