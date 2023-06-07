В Губкинском юный велосипедист попал под колеса иномарки и получил несколько переломов

Скриншот с видео

В Губкинском сбили юного велосипедиста. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 6 июня около 15.00.

- Установлено, что 48-летний горожанин, управляя автомобилем «Киа Рио», во время движения в жилой зоне наехал на велосипедиста 2014 года рождения, - прокомментировали в ведомстве.

В опубликованном ролике видно, что мальчик на скорости выезжает на дорогу, даже не поглядев по сторонам. Как на беду в это время к переезду приблизилась иномарка, и произошло столкновение.

В итоге ребенка доставили в медицинское учреждение с переломами.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства совершенного ДТП.

Также они призывают родителей обеспечить контроль за детьми во время школьных каникул, а водителей - быть внимательнее во время движения в жилой зоне.