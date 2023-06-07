За первый день рейда в Приуральском районе инспекторы ГИМС выявили семь нарушений

Фото: МЧС России по ЯНАО

На днях инспекторы ГИМС отправились в первые рейды. И, увы, результаты оказались неутешительные.

- За первый день рейда в Приуральском районе инспекторы выявили семь административных правонарушений, два из которых - нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров в пути следования. Дети до 12-ти лет находились в маломерном судне без спасательных жилетов, - сообщили в региональном МЧС.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Также в ходе рейда проводились профилактические беседы с населением, особое внимание уделялось подрастающему поколению. Для них инспекторы подготовили программу, включающую не только беседы о правилах поведения у воды, но и практические занятия по надеванию спасательных жилетов и забрасыванию спасательного линя.

Отметим, что рейдовые мероприятия на Оби проводятся на основании распоряжения начальника Главного управления МЧС России по Ямалу.