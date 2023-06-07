На Ямале 7 июня 2023 года пройдет небольшой дождь

Погода на Ямале на 7 июня

В среду, 7 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, при натекании облачности до +15. Днем +13...+18 градусов, местами +22...+27.

В Салехарде: малооблачно, небольшой дождь. Температура ночью +10 градусов, днем +13. Ветер 8-10 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: