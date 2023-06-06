В Ноябрьске откроется современный медицинский центр

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске откроется новый медицинский центр, в котором будут оказывать услуги психолога и психотерапевта, заниматься диагностикой, профилактикой, а также реабилитацией обратившихся пациентов после инсультов, травм и неврологических заболеваний. Кроме того, у центра будут своя выездная лаборатория и отделение скорой медпомощи.

Как рассказали в городской администрации, проект создаст порядка 80 новых рабочих мест.

- В трехэтажном здании разместятся кабинеты для приема пациентов, молекулярной диагностики, помещения для проведения рентгеновского исследования и магнитно-резонансной томографии, - отметили в мэрии.

Сократить издержки на запуск бизнес-проекта помогли меры поддержки для бизнеса, которые реализуются правительством Ямала при содействии нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Порядка миллиона рублей предоставила и администрация Ноябрьска.

Сейчас в здании будущего медцентра идет ремонт и закупается оборудование. Открытие запланировано на сентябрь 2023 года.