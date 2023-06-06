В Салехардской епархии с успехом выращивают овощи и микрозелень

Фото: администрация Салехарда

Вот уже второй год подряд в Салехардской епархии выращивают микрозелень и подают ее к трапезному столу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Хозяйка этого удивительного «зеленого» уголка - матушка Елена, профессиональный агроном и выпускница Тимирязевской академии.

Семена заказывают в разных агрофирмах. Сейчас на мини-грядках растут зеленый горошек, капустные смеси, редис, подсолнечник и клевер. Урожай зреет всего неделю, а затем его можно подавать к столу.

Кстати, микрозелень - не единственная культура, которую осваивают в епархии. Также здесь серьезно занялись арктическим овощеводством - в минувшем году дало хороший урожай картофельное поле.

Фото: администрация Салехарда

- Я не одна занимаюсь овощеводством. За «картофельные поля» отвечает отец Арсений. В прошлом году у нас выдался отличный урожай свеклы и картофеля. Свеклу мы сажали готовой рассадой на теплой насыпной гряде. Вырастили очень хороший урожай. Правда, съели быстро. В этом году побольше посеяли, - с улыбкой рассказывает матушка Елена.

А еще церковнослужители пробовали выращивать кабачки. И снова успех!

Этим летом эксперименты продолжатся. Овощеводы мечтают попробовать собрать свои собственные семена и посмотреть, какие сорта будут лучше расти на Полярном круге. А суперцель - возродить овощеводство на Ямале.