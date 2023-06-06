Рецидивистка из Тарко-Сале пробралась в чужую квартиру и украла две куртки

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В Тарко-Сале задержали воровку верхней одежды. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, накануне в районный отдел полиции обратился местный житель, который рассказал, что проникшие в его квартиру женщины украли две куртки.

- По словам мужчины, вечером он вышел из своей квартиры в магазин, не став закрывать дверь на замок, а вернувшись - обнаружил внутри двух женщин. После того как таркосалинец выгнал незнакомок, то заметил, что пропали две курки стоимостью 6 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Позже правоохранители установили личности неизвестных. Одной из них оказалась безработная и ранее судимая 38-летняя горожанка. Она дала признательные показания и отдала вещи.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».