Фото предоставлено КП

На Ямале ветеранам боевых действий и членам их семей помогут в трудоустройстве. Соответствующий документ разработал окружной департамент занятости населения.

Подразумевается, что обратившиеся могут обучиться новой профессии, пройти курсы повышения квалификации, подготовку к собеседованиям, а также воспользоваться психологической консультацией. Причем за каждым закрепят карьерного консультанта.

Получить услуги можно абсолютно бесплатно и в любое удобное рабочее время, в том числе на базе фонда «Защитники Отечества».

- Поддержка наших бойцов и их семей - ключевая задача. И мы для этого прилагаем все усилия. Новое мероприятие поможет сориентироваться в меняющемся рынке труда и профессионально самореализоваться, - сказала директор департамента занятости населения Ямала Ольга Акинина.