Ноябрянин перевел мошеннику два с половиной миллиона рублей, взятых в кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он поверил, что кто-то пытается оформит на его имя кредит и сделал все, что велел аферист.

- Установлено, что заявителю позвонил некий мужчина, который сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на его имя. После разговора потерпевший уже сам оформил кредиты в разных банках и перевел деньги на якобы безопасный счет, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге общий материальный ущерб составил 2 миллиона 498 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.