В Салехарде открылся первый региональный офис Комитета семей воинов Отечества

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде заработал первый региональный офис Комитета семей воинов Отечества. Он находится в бизнес-центре по улице Республики, д. 73, каб. № 129, рядом с отделением фонда «Защитники Отечества», которое открылось на прошлой неделе. Организации будут удобно дополнять друг друга и работать в тандеме.

Напоминаем, что отделение начало работать на Ямале еще в январе, но офис открылся только 5 июня.

Комитет объединяет матерей, жен и сестер бойцов, участвующих в специальной военной операции. Общественники помогают решать юридические вопросы, оказывают психологическую поддержку и помощь в быту, занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи. Так, за первые четыре месяца работы волонтеры выполнили более 500 заявок.

- Общаемся с каждой семьей военнослужащего. Организовали курсы психологической помощи, проводим вебинары на тему адаптации родственников участников СВО к изменившимся жизненным обстоятельствам. Получили много положительных отзывов. Будем продолжать работу, - сообщила руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Любовь Таскаева.