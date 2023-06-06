В Надыме пьяный рецидивист пырнул приятеля ножом и лишил зрения на один глаз

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В Надыме вынесли приговор ранее судимому местному жителю, который жестоко избил своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление произошло в марте 2022 года. Тогда обвиняемый пригласил в гости своего знакомого, чтобы скоротать время за рюмочкой спиртного, но встреча пошла и не по плану, и между мужчинами возникла ссора.

- Действуя умышленно, мужчина несколько раз ударил потерпевшего кулаком в правый глаз, при этом на пальце у него находился перстень-печатка, а затем нанес один удар ножом. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, и он полностью лишился зрения на глаз, в который пришлись удары, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал мужчину виновным по п. «з» ч .2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно в колонии строгого режима.