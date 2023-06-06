В Губкинском потравят комаров и мошек

Фото: администрация Губкинского

Губкинский уже в третий раз обработают от комаров и мошек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- На следующей неделе в Губкинском, Пурпе и Пурпе-1 начнется обработка общественных территорий - парков, скверов, игровых и спортивных площадок. Повторять процедуру будут каждые две недели, - прокомментировали в мэрии.

Для борьбы с личинками используют биологическое средство российского производства «Бактицид», которое абсолютно безопасно для людей и животных.

При этом обработка нацелена не на полное истребление насекомых, а лишь на снижение их численности.

Напоминаем, что борьба с москитами - инициатива жителей города, победившая в голосовании проекте «Уютный Ямал».