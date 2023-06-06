В Надыме вынесли приговор 17-летнему юноше, у которого нашли конверт с наркотиками

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В Надыме осудили 17-летнего юношу, у которого нашли конверт с наркотиками. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, молодого человека задержали 9 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- При личном досмотре у него обнаружен конверт с наркотическим веществом в крупном размере. Установлено, что подозреваемый приобрел наркотики для личного пользования и хранил при себе без цели сбыта, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал молодого человека виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств, совершенные в крупном размере) и приговорил его к полутора годам условно с испытательным сроком два года.

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