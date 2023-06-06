Жителя Лабытнанги отправили на принудительные работы за неуплату алиментов

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В Лабытнанги осудили злостного неплательщика алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что ранее судимый за неуплату алиментов мужчина, будучи вновь привлеченным к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за аналогичное деяние, в период с сентября 2022 года по март 2023 года вновь не исполнял обязанность по содержанию своего ребенка, - прокомментировали в ведомстве.

Таким образом у мужчина образовалась задолженность по алиментам в размере 54 тысяч рублей.

В итоге суд признал северянина виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) и приговорил его к четырем месяцам принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.