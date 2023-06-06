В Надыме ремонтируют внутриквартальные проезды по улице Зверева

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме начался капремонт внутриквартальных проездов в районе дома №50а по улице Зверева. По словам главы района Дмитрия Жаромских, он не раз получал обращения от жителей относительно данного участка.

- Ваши предложения, надымчане, учтены. Согласен, что надо обеспечить безопасность пешеходам, особенно детям. Задачу решим за счет устройства искусственных неровностей, - отметил управленец.

Сейчас рабочие занимаются демонтажем старого покрытия. Затем, поимо обустройства неровностей, они расширят парковки, заасфальтируют проезды, устроят тротуары и проведут озеленение.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Также начались подготовительные работы по устройству освещения на Ленинградском проспекте - линия будет тянуться до площади Юбилейная.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме начался ремонт дорог на улицах Шаповалова и Сенькина.