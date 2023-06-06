Глава Лабытнанги рассказала, как продвигаются работы над созданием Коми-деревни

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова рассказала, как продвигаются работы над созданием Коми-деревни, начавшиеся в середине мая.

Этнографический парк раскинется на площади 5,3 гектара. Сейчас здесь ведется монтаж систем водоснабжения и водоотведения, устанавливаются канализационные колодцы, меняются опоры освещения, выравнивается территория. Выполнено бетонирование трех оснований копий-домов, ранее существовавших в это месте, проведена подготовка для монтажа трансформаторной подстанции, пирса, визит-центра.

Фото: Марина Трескова, соцсети

- В юбилейный год место у сакральных семи лиственниц, откуда берет начало город Лабытнанги, станет еще одной визитной карточкой муниципалитета, новым местом притяжения лабытнангцев и наших гостей, - отметила Марина Трескова.

Посмотреть концепцию развития Коми-деревни можно на специальной платформе.