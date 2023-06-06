На трассе Сургут-Салехард водитель «ВАЗа» выехал на встречку и столкнулся с большегрузом

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 5 июня на 342 километре трассы Сургут - Салехард.

- Около 16:45 водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом «Урал». В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

На фото, предоставленном автоинспекторами, видно, что машина вылетела с дороги и у нее сильно раскурочена передняя часть.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года 2 428, в которых 13 человек погибли и 115 получили травмы, в том числе 14 детей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надымском районе пьяная автоледи вылетела с дороги и чудом не свалилась в овраг.