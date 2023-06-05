Тюменские энергетики запустили кампанию по профилактике электротравматизма

Фото: Анна Атясова.
Специалисты «Россети Тюмень» сообщили о старте ежегодной летней кампании по предупреждению электротравматизма в Тюменской области, Югре и на Ямале.
Специалисты проводят уроки в образовательных учреждениях и летних лагерях, рассказывая детям и подросткам правила безопасности вблизи объектов электросетевого комплекса. Также они ведут разъяснительные беседы с рыбаками и отдыхающими, раздают им памятки. Кроме того, они обновляют и устанавливают предупреждающие знаки и таблички.
Отметим, что няганские энергетики одними из первых в Тюменском макрорегионе провели рейды по береговым линиям водоемов и популярным местам отдыха жителей. Так, они побывали на реке Нягыньюган и раздали порядка 300 информационных материалов с правилами электробезопасности в точки продаж товаров для охоты и рыбалки.
Специалисты компании уделяет значительное внимание профилактике электротравматизма сторонних лиц. Главный итог – отсутствие несчастных случаев на объектах с участием несовершеннолетних.
Всего с начала года работники предприятия провели порядка 130 лекций по электробезопасности для 7 тысяч жителей макрорегиона.