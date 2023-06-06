На Ямале 6 июня 2023 года воздух прогреется до +27 градусов

Погода на Ямале на 6 июня Фото: Вера Зенина

Во вторник, 6 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, при натекании облачности до +17. Днем +15...+20 градусов, местами до +27.

В Салехарде: малооблачно, небольшой дождь. Температура ночью +9 градусов, днем +17. Ветер 8-11 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: