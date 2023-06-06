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НовостиПроисшествия6 июня 2023 0:00

На Ямале 6 июня 2023 года воздух прогреется до +27 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 6 июня 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 6 июня

Погода на Ямале на 6 июня

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 6 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, при натекании облачности до +17. Днем +15...+20 градусов, местами до +27.

В Салехарде: малооблачно, небольшой дождь. Температура ночью +9 градусов, днем +17. Ветер 8-11 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО