В Надыме началось строительство привокзальной площади у аэропорта

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Надыме началось строительство привокзальной площади у здания аэропорта. Сейчас рабочие заняты снятием старого слоя асфальтобетона, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Размер площади превысит 50 тысяч квадратных метров, территорию разделят на несколько зон: это платные краткосрочный и долгосрочный паркинги, бесплатный паркинг, зоны для общественного транспорта и такси.

Автобусам выделят отдельную полосу для движения. Они будут подъезжать к остановке у входа в пассажирский терминал.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Движение транспорта предстоит контролировать комплексной автоматизированной парковочной системе. Она включает оборудование для контроля въезда и выезда на парковки перед аэровокзалом и терминалы оплаты.

Также на привокзальной площади планируют обустроить пешеходные зоны с покатыми спусками для маломобильных граждан, установить видеокамеры, освещение и провести озеленение.

Напоминаем, что также привокзальную площадь обновляют в Ноябрьске.